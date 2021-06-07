ليبيا – تقوم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن بزيارة اليوم الإثنين إلى ليبيا؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الهجرة في إدارة الحدود والأمن.

المفوضة الأوروبية ستلتقي بحسب وكالة “آكي” الإيطالية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والعديد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية.

وستسعى يوهانسن، حسب بيان المفوضية الصادر اليوم إلى العمل مع الليبيين لتحديد أطر مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبيًا لليبيين.

وتؤكد بروكسل على أن دعمها لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق بالهجرة وإدارة الحدود، وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

هذا وتندرج زيارة المفوضة الأوروبية ضمن إطار تحركات أوروبية نشطة تجاه طرابلس، بهدف إبرام صفقة تعاون تتمحور حول الهجرة.

Share and Enjoy ! 0 Shares