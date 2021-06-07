مصر – أكدت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمصر، أن مساحة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد تبلغ 5 ملايين متر، وهي منطقة صناعية متكاملة لجذب استثمارات وصناعات روسية متنوعة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، قال رئيس المنطقة لاقتصادية، يحيى زكي: “هذه المنطقة نموذج ناجح جدا في روسيا، وهي الأولى من نوعها خارج روسيا، وبالتالي كان هناك دراسات كثيرة، وجار الانتهاء من الأمور العالقة خلال اجتماع اللجنة العليا الروسية المقرر عقدها خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، وأعضاء الوفد من الجهات المختلفة للتغلب على هذه النقاط ووضع برنامج زمني أكثر وضوحا وأسرع في التنفيذ”.

وأضاف: “نحن الآن في طور وضع خطة سليمة للمشروع، وقبل نهاية هذا العالم سنكون بدأنا في الجزء الأول من المنطقة الصناعية، أي في أول مليون متر من إجمالي 5 ملايين متر، وبالتالي أتعشم أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ومصر وقعتا اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر في 2018، والمخطط أن تمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على 3 مراحل ولمدة 13 عاما، في حين أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2019، أن تشييد المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس سيبدأ في غضون شهور.

المصدر: “الوطن”

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