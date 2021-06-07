الولايات المتحدة – توج منتخب الولايات المتحدة بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم “الكونكاكاف”، على حساب نظيره المكسيكي إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

ووقع على ثلاثية منتخب العم سام كل من اللاعبين، جيوفاني ريينا، ويستون ماكيني، وكريستيان بوليسيتش، في الدقائق (27، 82، 114) على الترتيب، على ملعب ” Broncos Stadium at Mile High” بمدينة دنفر الأمريكية.\

بينما سجل ثنائية المكسيك كل من اللاعبين، خوسيه كورونا، ديغو لاينز، في الدقيقتين (2 و79) على الترتيب.

في حين أحرز منتخب الهندوراس، المركز الثالث في النسخة الأولى لدوري أمم “الكونكاكاف”، إثر تغلبه على نظيره الكوستاريكي (5-4) بركلات الترجيحي، بعدما تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات

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