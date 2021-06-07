ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إنه في حال لم يصل مجلس النواب إلى إقرار القاعدة الدستورية وأعاد الأمر الى ملتقى الحوار السياسي الليبي والأمم المتحدة، فإن المخاض الصعب القادم في الملتقى سيتمحور حول: هل سنمضي لانتخابات متزامنة رئاسية برلمانية مباشرة من الشعب؟ وهذا هو مطلب الجميع.

بوقعيقيص أشارت في تدوينة لها على موقع “فيسبوك” إلى أنه حينها يبقى التفاوض حول صلاحيات الرئيس، والبعض يرغب في صلاحيات ضيقة للرئيس لا تسمح له بحل مجلس النواب، وتعطيه الحق في اختيار رئيس الوزراء بشرط موافقة مجلس النواب، وبالطبع الصلاحيات البروتوكولية، وهو نظام مختلط، بحجة أنه حتى الآن لم يحدد شكل نظام الحكم في الدستور الدائم.

واعتبرت أن هذا الخيار مكاسبه الوصول الى الانتخابات المباشرة وخروج المجالس التي انتهت صلاحيتها من المشهد السياسي وتكريس الجهد والعمل من أجل الدستور الدائم، علاوة على تجنب مخاطر تغوّل رئيس بصلاحيات واسعة في مرحلة هشة وغياب مؤسسات راسخة، بالإضافة إلى أنه نوع من التدرج السياسي والتشريعي، فليس كل ما يطلبه المرء يدركه، بحسب تعبيرها.

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