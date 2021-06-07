ليبيا – كشف تقرير إخباري هندي عن شروع أجهزة الأمن الهندية بالتحقيق في ادعاءات لتنظيم “داعش” الإرهابي حول انضمام عنصر هندي له ومقتله في ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا نيو إنديان إكسبرس” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا العنصر مهندس من الناطقين بلغة “المالايالي” الهندية. مستندًا إلى وثيقة لتنظيم “داعش” الإرهابي حملت عنوان “اعرف قتلاك”، وفيها ورد اسم “أبو بكر الهندي” المسيحي الذي أسلم خلال عمله بدول الخليج.

وزعمت الوثيقة أن هذا الشخص هو أول “جهادي” هندي يقتل في إفريقيا، بعد أن تغير مصيره بالكامل؛ إذ كان عليه العودة إلى الهند بانتهاء عقده مع الشركة التي يعمل لصالحها في إحدى دول الخليج، ومن ثم يتوجّه شأنه شأن العديد من المالاياليين للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضافت الصحيفة: إن تنظيم “داعش” الإرهابي احتاج إلى “الهندي” للذهاب إلى ليبيا؛ حيث كان نشاطه قويًا. مبينة أن ما ساعد في بلوغه الأراضي الهندية كونه مهندسًا وجواز سفره يحمل اسمًا مسيحيًا، ما مكنه من السفر بسهولة، ليقتل بعد وصوله إلى البلاد بـ3 أشهر في أحد عمليات التنظيم.

وبينت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية لم تتعرف بعد على “الهندي” أو الأحداث في الوثيقة، ناقلة عن خبراء أمنيين تحذيراتهم من قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتوسيع نشاطه في قارة إفريقيا، بعد القضاء على معاقله في سوريا وأفغانستان، والأخيرتان هاجر إليهما العديد من المالاياليين إلا أن ليبيا تظهر لأول مرة في الصورة.

ترجمة المرصد – خاص

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