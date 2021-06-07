ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة قائلًا إن حادثة تفجير بوابة أبناء مازق مؤشر خطير في زعزعة الأمن الهش أصلًا في المدينة.

دومة قال في تغريدة له على موقع “تويتر”: إن الأمن هش في سبها، بسبب تسلل الإرهابيين وانتشار ظاهرة تهريب الوقود والبشر وتجارة المخدرات وحبوب الهلوسة التي تعتبر المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب، بالرغم من المخاطبات المتكررة للحكومات المتتالية، والتغطية عليها من الجهات الرقابية.

وإختتم بالقول : “دولة تصرف بالمليارات على الداخلية والدفاع ليس لها فريق خبراء تكون حاضرة في تحديد حوادث الانفجارات، وتذهب ضد مجهول مثل سابقاتها، تفجير المنشية في 2016 /2021، ويستمر الفساد والخراب في البلاد والتغطية عليها”.

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