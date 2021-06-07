فرنسا – أنهت المراهقة الأمريكية كوكو غوف، مشوار التونسية أنس جابر، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي.

وحسمت غوف، المصنفة 25 عالميا، المباراة بنتيجة 6-3، و6-1، في غضون 54 دقيقة من اللعب.

وتأهلت صاحبة الـ17 عاما، بذلك للدور ربع النهائي لإحدى بطولات “الغراند سلام” للمرة الأولى في مسيرتها.

في المقابل، فشلت جابر، المصنفة 26 عالميا، في تكرار إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2020، عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي لإحدى بطولات “الغراند سلام”، قبل أن تخسر أمام الأمريكية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وتلتقي غوف في الدور ربع النهائي، مع المصنفة 33 عالميا، التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، التي بلغت بدورها الدور ربع النهائي لإحدى بطولات الغراند للمرة الأولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على الأمريكية سلوان ستيفنز 6-3، و6-0.

المصدر: wta

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