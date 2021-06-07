إنجلترا – وقع اختيار المدرب غاريث ساوثغيت على مدافع برايتون، بن وايت، ليحل مكان الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد في تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس أوروبا 2020، بعد انسحاب الأخير بداعي الإصابة.

وبات الظهير الأيمن لنادي ليفربول، ألكسندر أرنولد، خارج تشكيلة “الأسود الثلاثة”، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في مباراة منتخب بلاده ضد النمسا، وسيحل وايت بدلا عنه.

وكان وايت (23 عاما)، خاض مباراته الدولية الأولى، خلال فوز منتخب إنجلترا على نظيره النمساوي 1-0 الأسبوع الماضي، وقدم أداء مميزا في الانتصار على رومانيا بالنتيجة ذاتها، أمس الاحد.

وقدم وايت موسما رائعا مع برايتون في مشاركته الأولى في الدوري الممتاز، وحاز على جائزة أفضل لاعب في الفريق مع نهايته، بعد أن كان عنصرا أساسيا في قيادة ليدز يونايتد إلى دوري النخبة عندما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة موسم 2019-2020.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في كأس أمم أوروبا، يوم الأحد المقبل، ضد كرواتيا، قبل أن تلاقي على ملعب “ويمبلي” أيضا في العاصمة لندن، اسكتلندا في الـ18 من الشهر الحالي ومنتخب التشيك بعد أربعة أيام.

المصدر: أ ف ب

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