كندا – توج المنتخب الكندي بلقب بطل العالم لهوكي الجليد امس بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفنلندي 3-2 بعد التمديد عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بهدفين لكل منتخب، ليحتكما لشوط فاصل حسمته كندا بهدف ذهبي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث حقق المنتخب الأمريكي فوزا عريضا على نظيره الألماني بنتيجة 6-1 ليحرز ميداليته البرونزية الرابعة في آخر 8 بطولات عالم.

ورفعت كندا رصيدها في بطولة العالم لهوكي الجليد إلى 27 ذهبية لتشارك المنتخب الروسي في الصدارة ( روسيا 5 مرات والاتحاد السوفيتي 22 مرة)، فيما يأتي المنتخب التشيكي (مع ألقاب تشيكوسلوفاكيا) في المركز الثالث برصيد 12 تتويجا يليه المنتخب السويدي بـ11 تتويجا.

واستضافت العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد 2021 بالفترة بين الـ21 من مايو الماضي والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru

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