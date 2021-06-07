ليبيا – كشف مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح عن تشكيل فريق تحقيق للتحري حول تفجير داعش، الذي وقع مساء أمس الأحد واستهدف نقطة تمركز مفرق المازق على طريق سبها- براك.

مدير الأمن أطلق تحذيرًا خطيرًا عبر قناة “ليبيا 218” اليوم الإثنين، إذ أكد فيه أنه في حال لم يتم تأمين الجنوب وحدوده؛ فإن الوضع الأمني سيزداد خطورةً.

يُشار إلى أن سيارة نقل متوسط نوع توك توك مُحمّلة بخردة، ومُفخّخة بعبوة ناسفة، يقودها شخص مجهول الهوية، قد انفجرت أثناء وجود عناصر أمن البوابة قربها، وأدت إلى مقتل النقيبَيْن حسن عبد النبي وعباس الشريف.

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