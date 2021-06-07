مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار السبت المقبل

مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار السبت المقبل

مصر – وجهت مصر دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة المقرر السبت المقبل، حسب ما أفادت وكالة “معا”.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم، في بيان “تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو 2021م”.

وأضاف البريم، أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي يرأسه القائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين “ا.أيمن الششنية”.

وتابع أن “وفد لجان المقاومة سيطرح خلال لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة رؤية لجان المقاومة حول كافة القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني” .

وقال “المطلوب الآن ودون تأجيل أو تلكأ تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة السياسية والالتزام ببرنامج وطني موحد مقاوم يدير حالة الاشتباك والمقاومة ضد الاحتلال وصولا إلى التحرير والخلاص من المحتل”.

المصدر: “معا”

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