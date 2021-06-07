ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن حضور ما يُدّعى “أنها عروض عسكرية” لا قيمة له، ولا يعطي أي دلالة أو مؤشر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

معزب لموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضاف: “حفتر لن يسلم قيادة قواته ما لم يستلم موقعه السياسي الذي يتطلع إليه”، مشيرًا إلى أن الأوضاع قد تصل إلى ديسمبر والمرتزقة في مواقعهم.

وتابع: “الميليشيات ستستمر تصول وتجول في البلاد، وأن الشيء الوحيد الذي سيصلون إليه هو فتح الطريق الساحلي، وحرية الحركة بين مختلف المدن الليبية”.

معزب رأى أن القيادة الحالية “الرئاسي” ضعيفة للغاية، ولا يتوقع منها خطوات حاسمة في اتجاه ملفي المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهما اختصاصان أصيلان للرئاسي.

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