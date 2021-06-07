ليبيا – أدان مجلس الدولة الاستشاري بقيادة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التفجير الذي وقع في مدينة سبها والذي أودى بحياة أربعة ضحايا، بينهم آمر البحث الجنائي بالمدينة.

مجلس الدولة طالب في بيان له أمس الأحد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق في الحادثة بشكل عاجل، وملاحقة المتورطين.

كما دعا الداخلية إلى ضرورة بسط سلطة الدولة في كافة أرجاء ليبيا، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والخارجين عن القانون والشرعية، حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان.

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