إيران – أفاد مراسل RT في إيران، بوفاة علي أكبر محتشمي بور، وزير الداخلية الإيراني الأسبق، والذي يوصف في طهران بأنه من مؤسسي “حزب الله” اللبناني، عن عمر يناهز الـ75عاما، جراء إصابته بكورونا.

وفي برقية تعزية بوفاة محتشمي بور الذي تولى وزارة الداخلية الإيرانية بين عامي 1985 – 1989، قال وزیر الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن “بور لعب دورا بارزا في تأسيس حزب الله، ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى دوره الدبلوماسي في جبهة المقاومة”.

وكان علي أكبر محتشمي بور عضوا في مجمع علماء الدين المناضلين حجة الإسلام، وتوفي في مستشفى “خاتم الأنبياء” بطهران إثر فيروس كورونا، حيث أكدت الخبر نجلته، زهرة سادات محتشمي بور.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن بيان صادر عن مكتب الفقيد أن علي أكبر محتشمي بور “كان من مؤسسي حزب الله لبنان ولم يأل جهدا في تقديم جسمه وروحه في هذا السبيل”.

المصدر: RT

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