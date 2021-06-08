السويد – أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة ديان كولوسيفسكي لاعب وسط المنتخب الوطني بفيروس كورونا، ليغيب عن المباراة الافتتاحية لبلاده في بطولة أوروبا أمام إسبانيا.

وترك منتخب السويد لاعب يوفنتوس في ستوكهولم حين سافر إلى جوتنبرج لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة.

وقال أندرس فالنتين طبيب المنتخب لموقع الاتحاد السويدي لكرة القدم على الانترنت “أبلغ ديان كولوسيفسكي صباح اليوم الفريق الطبي بأنه يعاني من نزلة برد. تم فحص ديان على الفور وجاء الاختبار إيجابيا.

“تم عزل ديان من وقتها عن باقي التشكيلة ولم يسافر معنا إلى غوتنبرغ”.

وقال يان أندرسون مدرب السويد إنه لن يستدعي أي لاعب احتياطي وعبر عن أمله في عودة كولوسيفسكي للتشكيلة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام إسبانيا في إشبيلية، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: رويترز

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