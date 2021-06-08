ليبيا – عقد وكيل الديوان وشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية وسام الإدريسي اجتماعًا مع وفد من وزارة النقل واللوجستيك التونسية.

بيان صحفي صادر عن مكتب شؤون الإعلام بالوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الموصلات بحكومة الوحدة الوطنية ترأسه عن الجانب التونسي وكيل وزارة النقل واللوجستيك فيصل إسطنبولي.

ووفقًا للبيان أتى الاجتماع بمناسبة تدشين الخط الجوي بين تونس وليبيا عن طريق شركة الخطوط السريعة، وفي اطار استكمال التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح صفحة اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أنه شهد بحث سير العمل على إنشاء خط بحري وإعادة تشغيل خط مواصلات النقل الجماعي للحافلات.

وشدد الإدريسي وإسطنبولي على ضرورة زيارة معبر راس إجدير على أرض الواقع من طرف الجهة السيادية للدولتين، المتمثلة بوزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي ووزير النقل واللوجستيات التونسي، للاطلاع على المشاكل التي تواجه العمل فيه.

وأكد الجانبان الليبي والتونسي على وجوب مشاركة ممثلي جميع الأجهزة العاملة بالمنفذ من جانب ليبيا وتونس في الزيارة، وعمداء البلديات المتاخمة للحدود الليبية التونسية من كلا الجانبين، فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الخطة المراد تنفيذها لتسهيل الحركة وحلحلة المشاكل التي قد يتم مواجهتها.

هذا وضم الاجتماع من الجانب الليبي وكيلي الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي خالد السويسي وشؤون الطرق والنقل البري فضل الله راف الله، ورئيس مركز ادارة وتشغيل المنافذ البرية الطاهر المحمودي، ورئيس مصلحة النقل البري أحمد بو ودن، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت

وفي ذات السياق كان الوفد التونسي بعضوية السفير التونسي الأسعد العجيلي والقنصل العام توفيق القاسمي، والمستشار الاقتصادي للسفارة إسكندر بو سامي، والقائم بالأعمال ماهر الرياحي ومديرة الإدارة العامة للطيران المدني التونسي أسماء المكي.

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