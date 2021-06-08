ليبيا – قال عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي إن البلدية اجتمعت بشركة الخدمات العامة والحرس البلدي، لإطلاق حملة إزالة التعديات على الفضاء العام بالبلدية استعدادًا للصيف.

الخليفي وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس الإثنين أضاف: “اتضح للمجلس خلال جولاته هذا الصيف وجود تعديات كبيرة على الفضاء العام والحدائق والشواطئ والأرصفة والطرق العامة وغيرها، ومن مهام البلدية الحفاظ على الفضاء العام، ولذا أطلقنا حملة لإزالة التعديات حفاظًا عليه”.

وأشار إلى أن البلدية ستبحث عن بدائل بترخيص الأعمال القانونية وجلب إيرادات للبلدية، مناشدًا كل من يشتري عقارًا بطرابلس أن يتأكد من دخوله ضمن المخطط المعتمد من البلدية.