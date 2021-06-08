ليبيا – تساءل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح عن أنه هل تم الاتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ولو بطريقة غير مباشرة على تشكيل لجنة دولية للنظر في المناصب السيادية؟ أم هو توجه طرف واحد؟ مضيفًا: “إن حدث هذا الأمر وهو تشكيل لجنة دولية فهذا قمة الغباء”.



السويح وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين أوضح أن ترك هذه المهمة للجنة دولية لن تكون هناك سيادة عليها، سواء من مجلس النواب أو مجلس الدولة، يجعل رؤساء هذه المناصب يستمدون شرعيتهم من خارج الوطن، كما هو الحاصل في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء؛ حيث لا توجد سلطة لمجلس النواب أو مجلس الدولة عليهم”، وفق تقديره.



وأضاف: “بالنسبة للاحتقان بين المجلسين فهو في تصاعد كلما أخفق الجسمان في حسم هذه المناصب، وقد يتصاعد الأمر إلى الأسوأ بالنسبة للبرلمان كونه في حالة انقسام واضح، والذي يملك زمام الأمور هناك هو عقيلة فقط، أما في مجلس الدولة فهناك نظام يعمل به واتخاذ القرار يكون تحت قبة المجلس، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين عقيلة والمشري”.

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