ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على متابعته وتقديره لحجم الإحباط وخيبة الأمل والمشاعر المختلطة والتأويلات التي تختلج في صدور أهالي تاورغاء، جراء عدم تضمين تاورغاء بصناديق إعمار الحكومة، وكذلك التعويضات عن أضرار المنازل الذي خاطب بها وزير الإسكان والتعمير عددًا من البلديات المتضررة.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وفي حقيقة الأمر هي متابعة لإجراءت سابقة يجب ألا تعمق شعورنا بالإقصاء، يسعدني أن أطمئنكم أن قضية تاورغاء تحظى باهتمام الداخل والخارج، ونحن على تواصل مع جميع الأطراف، وأن التفاهمات التي دارت بين المجلس المحلي تاورغاء وبلدية مصراتة التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي السابق بخصوص التعويضات وبعض الاستحقاقات الأخرى سيتم تفعيلها”.

وتابع: “وبفضل تفهم النواب لقضيتنا وطرحنا لها على انها قضية وطنية لن تخلو ميزانية هذا العام 2021 من مشاريع عاجلة للشروع في إعادة إعمار تاورغاء، من صيانة منازل ومرافق وكهرباء ومياه وغيرها وبصورة فورية”.

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