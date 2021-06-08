الولايات المتحدة – أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن اتفاق وقف إطلاق النار هش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا الجانبين إلى وقف الاستفزازات.

وقال وينسلاند في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر” إن “وقف الأعمال العدائية هش. إنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب، وممارسة ضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار”.

وكان وينسلاند قال في تصريحات لوكالة “سوا” الإخبارية إن “الاستمرار في معالجة الجروح العميقة باستخدام الضمادات دون محاولات جادة لحل القضايا السياسية الأساسية لن يؤدي إلا الى تصعيد آخر”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة وبالتنسيق الوثيق مع مصر والولايات المتحدة وغيرهما من الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية، شاركت وتشارك بشكل فاعل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية حول كيفية المضي قدما لكسر الجمود في غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية ورؤية حكومة فلسطينية قادرة على العمل بشكل مستدام في غزة”.

المصدر: RT + وكالة سوا

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