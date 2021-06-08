الولايات المتحدة – انتقد الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة النزال الاستعراضي بين مواطنيه الملاكم فلويد مايويذر ونجم موقع “يوتيوب” لوغان بول، يوم لاثنين الماضي.

ونقل موقع “bjpenn” عن دانا وايت قوله: “لم يكن يشبه الملاكمة. ولكن سيكون هناك دائما طلب على مثل هذه الأشياء. سيكون هناك دائما أشخاص على استعداد لدفع 50 دولارا لمشاهدة نزال مثل هذا. هل يمكنكم تخيل ما سيحدث إذا أرادت كيم كارداشيان مواجهة أماندا نونيز؟ ما مدى روعة هذه المواجهة برأيكم؟ ولكن دعونا نرتاح من ذلك، اللعنة”.

يذكر أن أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر بطل العالم السابق في 5 أوزان مختلفة، خاض نزالا استعراضيا من 8 جولات ضد لوغان بول، نجم موقع “يوتيوب”، ولم يسفر عن نتيجة، لأن النزال لم يدخل في سجل الملاكمة الاحترافية، ولعدم وجود حكام على الحلبة لاحتساب النقاط، وعدم فوز أحد منهما بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات

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