فرنسا – واصلت المصنفة 85 عالميا، السلوفينية تامارا زيدانشيك، مفاجآتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، بعدما بلغت الدور نصف النهائي، بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا.

وبعد مباراة ماراثونية امتدت لثلاث مجموعات، تمكنت زيدانشيك من الفوز على بادوسا، المصنفة 35 عالميا، بواقع 7-5، 4-6، و8-6.

وأصبحت زيدانشيك، أول لاعبة من سلوفينيا تبلغ قبل نهائي بطولة كبرى.

وقالت السلوفينية (23 عاما) بعد ساعتين و26 دقيقة على أرض الملعب “أنا سعيدة جدا لأنني بلغت نصف النهائي. كنت أعرف أن المباراة ستكون معركة صعبة.. كنت متقدمة 7-5 و4-2 ومن ثم عادت (بادوسا)، عانيت قليلا ولكن في المجموعة الثالثة بدأت أستعيد مستواي ولعبت جيدا”.

وتلتقي زيدانشيك في المربع الذهبي مع الكازاخستانية يلينا ريباكينا أو الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

المصدر: وكالات

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