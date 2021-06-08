إيطاليا – ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، متهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال على غرار ماسيمليانو أليغري المدير الفني الجديد للفريق.

ونقل موقع “توتو ميركاتو” عن صحيفة “لا فيريتا – La Verità” الإيطالية، أن المدير الفني الجديد-القديم ليوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، ليس هو الوحيد المتهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وأضاف الموقع أن كريستيانو رونالدو ضمن المتهمين بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال. حيث قام النجم البرتغالي قام بثلاث عمليات سحب نقدي، بمجموع 220 ألف يورو في الفترة بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021″.

وكشفت صحيفة “لا فيريتا” قبل أيام، عن وجود تحقيقات بخصوص عمليات نقل أموال تخص مدرب يوفنتوس متعلقة بالمراهنات.

وقال التقرير إن أليغري تلقى أموالا في حسابه من شركة مالطية تحت التحقيق بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب، ولها علاقات مع المافيا.

ورد أليغري في بيان رسمي، أمس الأحد، على هذه الاتهامات بأنه غير مرتبط بأي نشاط غير قانوني، بقوله: “بالإشارة إلى الأخبار التي نشرت عني، أعلن أنني ليس لي علاقة بأي نشاط غير قانوني، وبأي انتهاك لمكافحة غسيل الأموال”.

المصدر: وكالات

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