صور تكشف عن تراجع إثيوبيا عن خططها في سد النهضة

صور تكشف عن تراجع إثيوبيا عن خططها في سد النهضة

مصر – كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن تراجع منسوب بحيرة سد النهضة، موضحا أن المنسوب لم يتعد التخزين الأول.

وقال شراقي، التخزين الحالي لم يتعد التخزين الأول، موضحا بحيرة سد النهضة لم تصل تماما إلى مستوى ما كانت عليه في التخزين الأول حوالي 5 مليار متر مكعب.

وتابع: “يظهر باللون البرتقالي مقدار التراجع، وطبقا للانشاءات الهندسية الحالية فإن حجم البحيرة سوف يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى منسوب 573 متر بعد الأسبوع الثالث من يوليو، وهو يعادل حوالي 9 مليار متر مكعب وهي كافية لتشغيل التوربينين “في حالة تركيبهما”.

وأوضح أنه كان من المقرر التخزين عند منسوب 595 متر الذى يعادل 18.5 مليار متر مكعب إلا أنه لن يحدث بسبب عدم الانتهاء من الإنشاءات الهندسية على جانبي السد طبقا لتصريحات وزير المياه الإثيوبي.

المصدر: RT

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