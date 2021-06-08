سويسرا – سيدخل البولندي كاسبير كوزلوفسكي تاريخ النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، المؤجلة من عام 2020 إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ومن المقرر تقام مباريات “يورو 2020” خلال الفترة ما بين يومي (11 يونيو و11 يوليو) المقبلين، في 11 دولة.
ويبلغ عمر كاسبير كوزلوفسكي 17 عاما 243 يوما.
وفيما يلي أصغر 6 لاعبين في “يورو 2020”:
1- البولندي كاسبير كوزلوفسكي (17 عاما و243 يوما)
2- الإنجليزي جود بيلينغهام (17 عاما و352 يوما)
3- الألماني جمال موسيالا (18 عاما و110 أيام)
4- الإسباني بيدري (18 عاما و203 يوما)
5- الأوكراني إيليا رابارني (18 عاما و288 يوما)
6- الأوكراني غيورغي سوداكوف (18 عاما و288 يوما).
المصدر: “matchtv.ru”