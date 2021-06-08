الهندوراس – شهدت مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث في النسخة الأولى لدوري أمم “الكونكاكاف” بين منتخبي الهندوراس وكوستاريكا، أحداثا مثيرة انتهت بسلسلة ركلات الترجيح، وضربة جزاء ترجيحية غريبة.

وابتسم الحظ لمنتخب الهندوراس في سلسلة ركلات “الحظ” الترجيحية (5-4)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل منهما، وخاصة في ركلة الترجيح الثالثة، التي سددها المهاجم الهندوراسي خورخي بنغوتشي، وتصدى لها ليونيل موريرا حارس مرمى كوستاريكا، بقدمه لكن الكرة أبت إلا أن تعانق الشباك.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة توج بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم “الكونكاكاف” لكرة القدم، على حساب نظيره المكسيكي إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي أيضا.

في المقابل، شهدت تلك المباراة تألق، إيثان هورفاث، حارس مرمى منتخب “العم سام”، الذي دخل بديلا بعد إصابة زميله زاك ستيفين.

فقد أنقذ إيثان هورفاث منتخب بلاده من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بتصديه لكرة ببراعة لكرة صاروخية سددها أحد اللاعبين المكسيكيين من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم تصدى حارس المرمى البالغ من العمر 25 عاما، لركة جزاء في الوقت القاتل أيضا، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، لينقذ فريقه من هدف التعادل، وبالتالي اللجوء إلى ركلات “الحظ” الترجيحية.

المصدر: وكالات

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