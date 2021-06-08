الولايات المتحدة – تلقى مؤشر “ناسداك” الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، دفعة من ارتفاع أسهم شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية.

كذلك ارتفع المؤشران “ستاندرد أند بورز 500” و”داو جونز”، ويأتي الارتفاع في وقت يقيم فيه المستثمرون الوضع الحالي قبيل بيانات رئيسية للتضخم من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية التعاملات صعد المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.05% إلى 34645.84 نقطة، فيما ارتفع المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بنسبة 0.17% إلى 4233.81 نقطة.

وزاد المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 0.47% إلى 13946.323 نقطة.

المصدر: رويترز

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