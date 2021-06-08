الجزائر – وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة للاعبي منتخب تونس، قبل المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين المقررة في 11 يونيو، على ملعب رادس في تونس.

ونشر محرز عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، صورة أثناء احتفاله بهدف الفوز الذي سجله لبلاده في مرمى مالي خلال المباراة الودية بينهما (1-0)، وعلق عليها قائلا: “المباراة المقبلة ضد جيراننا التونسيين”، في إشارة إلى العلاقة الودية بين البلدين الجارين والتحدي الكروي الذي لا يحمل أي أبعاد أخرى، على عكس ما حاول البعض الترويج له بخصوص تصريحات نجم السيتي بعد مباراة مالي.

وأثارت تصريحات رياض محرز، التي شبه فيها منتخب تونس “نسور قرطاج” بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، جدلا واسعا في تونس، قبل مباراة المنتخبين الودية، يوم الجمعة القادم، على ملعب رادس.

واعتبر رياض محرز في المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم الأحد الماضي عقب فوز الجزائر وديا على مالي بهدف وحيد، أن أسلوب لعب المنتخب التونسي يشبه كثيرا طريقة أتلتيكو مدريد التي تعتمد الدفاع، قائلا: “يمكن أن تسيطر عليهم لكن لا يمكن أن تسجل أمامهم بسهولة”.

المصدر: وكالات

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