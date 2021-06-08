محكمة سويدية ترد دعوى استئناف لشركة تركية في خلاف مع “غازبروم”

محكمة سويدية ترد دعوى استئناف لشركة تركية في خلاف مع “غازبروم”

السويد – ردت محكمة الاستئناف في مقاطعة سفيا السويدية طلب طعن تقدمت به شركة تركية ضد قرار لمحكمة التحكيم كان قد صدر لصالح شركة “غازبروم” الروسية في خلاف بشأن أسعار الغاز.

وجاء القرار بعد جلسات استماع عقدتها محكمة الاستئناف للنظر في طلب الطعن الذي تقدمت به شركة Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret (مستورد غاز في تركيا) ضد قرار محكمة التحكيم.

وبموجب قرار محكمة الاستئناف السويدية سيتوجب على الشركة التركية سداد النفقات القانونية التي تكبدتها شركة “غازبروم” الروسية في إطار هذه القضية.

وسيتعين على الشركة التركية سداد نفقات قانونية تقدر قيمتها بنحو 359750 دولار و17500 كرونة سويدية (أكثر من 21000 دولار).

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares