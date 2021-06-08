إسبانيا – أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد-القديم لريال مدريد، حدد موقفه من استمرار ثلاثة لاعبين مع الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد بقاء الويلزي غاريث بيل والإسباني ماركو أسينسيو.

وزعمت تقارير أن إدارة ريال مدريد ترحب بفسخ عقد بيل لتوفير راتبه الضخم، كما تخطط لبيع أسينسيو لاستغلال أمواله لإبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أنشيلوتي يضع الظهير البرازيلي مارسيلو خارج حساباته خلال الموسم المقبل، بينما يريد اللاعب الاستمرار في ريال مدريد.

من جهة أخرى، كشف “الشيرنجيتو” أن راتب أنشيلوتي مع ريال مدريد سيتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو سنويا فقط.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي (61 عاما) وقع عقدا مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات، عقب أيام قليلة من رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن “الميرينغي”.

المصدر: وكالات

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