مصر – شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على “ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال إطلاق مفاوضات جادة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري بحث مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو في اتصال هاتفي سبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات، فضلا عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف حافظ أن “موتيجي أبدى اهتماما بالاستماع إلي رؤية مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، حيث أعرب عن تقدير بلاده للدور المصري مثمنا جهودها المتواصلة مؤخرا في هذا الشأن، وصولا إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته”.

وتابع أن “شكري أشار إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة وأن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقا لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين”.

المصدر: “اليوم السابع”

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