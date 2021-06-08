ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير أن المفوضية جاهزة بنسبة 80% لإجراء الانتخابات في موعدها، والـ20% المتبقية شبه مكتملة، ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي تصدر من مجلس النواب.

بالخير وفي تصريح لمنصة “فواصل” أعلن أنه سيتم فتح سجل الناخبين بداية شهر يوليو المقبل، ولدى المفوضية تعاون مع السجل المدني.

وأشار إلى أن الدعم المادي مسيل في حسابات المفوضية والقيمة كافية للتجهيزات اللوجستية والاحتياجات، وأي نقص في الميزانية تعهّد به رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، وأخيرًا مجلس النواب وافق على دعم المفوضية.

بالخير نفى صحة ما يتداول بشأن حصول المفوضية على دعم نقدي من أطراف خارجية، مختتمًا: “حسابنا في مصرف ليبيا المركزي بالدينار الليبي وكل الدعم المعنوي يتم عن طريق منظمة UNDB، وطلبات المفوضية تتحول عن طريق مشروع بيبول ويتم توفيرها”.