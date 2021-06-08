الولايات المتحدة – أعلن وكالة ناسا عن الموعد الذي سيكون فيه تلسكوب “جيمس ويب” العملاق جاهزا لعملية إطلاقه نحو الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع “التلسكوب سيكون جاهزا في الوقت المحدد، في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر العام الجاري، الاستعدادات لعملية إطلاق التلسكوب تجري ضمن الخطة الموضوعة أيضا”.

وأضاف البيان “سيتم إرسال التلسكوب في أغسطس العام الجاري إلى قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية عن طريق البحر، وبعدها ستبدأ عمليات التحضير لإطلاقه نحو الفضاء، الموعد المحدد للإطلاق ستحدده شركة Arianespace، ومن المفترض أن تتم هذه العملية بعد 4 أشهر من إطلاق الشركة لصاروخ Ariane 5، وهذه العملية ستجري منتصف يونيو الجاري على الأغلب”.

و”جيمس ويب” هو تلسكوب عملاق تطوره ناسا بالتعان مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية CSA، ومن المفترض أن يرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ أوروبي من نوع Ariane 5.

وبدأ العمل على مشروع هذا التلسكوب منذ العام 1995، حيث كان من المقرر إطلاقه عام 2007، لكن المشروع تأجل عدة مرات بسبب التكلفة العالية التي تجاوزت جميع الحسابات الأصلية، ليتقرر إطلاقه عام 2021.

من المفترض أن يحل هذا التلسكوب محل تلسكوب “هابل” الشهير، ويقدم للعلماء معلومات وصورا هامة تتعلق بالنجوم والأجسام الفضائية البعيدة.

المصدر: فيستي

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