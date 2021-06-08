إسرائيل – أعرب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين عن رغبته في التنافس على رئاسة حزب “الليكود”، مشيرا في محادثات مغلقة مع قياديين في الحزب إلى ضرورة “رحيل” الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو.

وحسبما ذكر موقع “مكان”، فقد اجتمع إدلشتاين خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في “الليكود” بهدف الحصول على دعمهم لتحركه.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لنتنياهو في “الليكود”، انشقاقه عن الحزب، ليؤسس حزبا يمينيا جديدا أطلق عليه “الأمل الجديد”. وانضم ساعر قبل أيام إلى الائتلاف الذي شكلته 8 أحزاب بهدف إقامة “حكومة التغيير” والإطاحة بحكومة نتنياهو.

المصدر: “مكان”

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