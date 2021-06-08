ليبيا – نفى رئيس نقابة الخبّازين أبو خريص محمد صحة ما يشاع بشأن تخفيض أسعار الدقيق، مشيرًا إلى أن سعر القنطار 170 دينارًا بشرط الحصول على 250 طنًا بتكلفة تصل إلى 450 ألف دينار يعد تعجيزًا للخبّازين.

محمد طالب في تصريح لمنصة “فواصل” أمس الإثنين وزارة الاقتصاد بالتدخل لوضع آلية يُحدّد بها هامش الربح على القمح والدقيق أسوة بتحديد سعر رغيف الخبز للخبّازين، لافتً إلى السعر في السابق كان 116 دينارا للقنطار.

وتساءل عن الجهة التي جعلت سعر قنطار الدقيق 170 دينارًا لشركة المطاحن، والأسباب التي تمنع شركة المطاحن من البيع مباشرة للخبّازين كل حسب احتياجاته.

وأكد أن النقابة ردّت على شركة المطاحن بشأن قرارها الذي سيخدم التجار وليس المستهلك والخبّازين.

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