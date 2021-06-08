ليبيا – دشّن وزير الصحة علي الزناتي غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى أربعٍ وعشرين ساعة، لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية.

وزير الصحة أثنى وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وسيجري افتتاح اثنتين وعشرين غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

من جانب آخر، تلقّت فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وستبدأ الغرفة في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل.

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