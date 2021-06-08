ليبيا – تقدمت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بأحر التعازي ومشاعر المواساة لذوي وزملاء الشهداء الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها، مؤكدةً على تضامن المجلس الرئاسي مع الجرحى، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

وهيبة قالت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين: إن المجلس الرئاسي عقد اجتماعًا طارئًا على خلفية التفجير الذي حصل شمال سبها وتباحث فيه المجلس مجتمعًا الأوضاع الأمنية في المدينة خلال الفترة الأخيرة والجنوب بشكل عام مع التركيز على مدينة سبها.

وأشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق جهاز مكافحة الإرهاب، للعمل على جمع الملابسات والمعلومات حول التفجير ودوافعه وتقديم الجناة للعدالة، لافتةً إلى أنه بمجرد تسمية اللجنة والإعلان عنها ستبدأ بالعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة التي يمكن أن تقدم لها المعلومات حول المتورطين، لتقديمهم للعدالة وتفادي أي هجمات أخرى وأعمال تخريبية.

كما أضافت: “طبيعة العمل تتطلب أمورًا فنية وغيرها، يترك المجلس الرئاسي الأمور التفصيلية للشركاء في هذا الموضوع، والجهات ذات الصلة، ونعلم أن جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب والداخلية تتبعها أجهزة أخرى وأذرع أخرى يمكن أن تعمل من عين المكان أو مع أطراف أخرى متعلقة بملابسات الواقعة والأمور التنفيذية تتبع وزارة الداخلية بشكل مباشر والمجلس الرئاسي سيحث ويتابع عمل اللجنة كي تخرج بنتائج تطمئن المواطنين والمتضررين من هذا التفجير، وتحاول العمل على تجنب أي هجمات إرهابية وإجرامية أخرى”.

وأكدت على أن المجلس الرئاسي يتابع كل التحركات التي تحدث وسيتم نشر أو التصريح بأي معلومة ترد للمجلس بالخصوص، مشيرةً إلى أن هناك بعض المهام التنفيذية، بالتالي تتبع الحكومة والمجلس الرئاسي يحث ويتابع عملها وفق اختصاصاته التي نص عليها ملتقى الحوار السياسي.

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