ليبيا – تلقى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اتصالًا هاتفيًا من سفير الولايات المتحدة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب بيان صحفي صادر عن أبو جناح تابعته صحيفة المرصد، تناول تناول الاتصال الهاتفي عددًا من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ودعم مسار لجنة الـ10 المشتركة.

وأشاد أبو جناح بجهود نورلاند لدعم وتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وحرصه على أهمية العلاقات بين البلدين، فيما شدد الأخير على أهمية تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب؛ لأن واشنطن تتطلع لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع أهمية مشاركة جميع الشرائح الفاعلة بالمنطقة الجنوبية بجهود الاستقرار ودعم مؤتمر برلين 2.

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