المغرب – أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، إن مدريد تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا للمعايير الصحية.

وعادة ما يسافر ما بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون مغربي يقيمون في أوروبا بحرا بين البلدين كل صيف، ويأتي كثيرون منهم عبر موانئ إسبانيا الجنوبية وتتخذ السلطات الإسبانية تدابير لمساعدتهم، لكن ذلك لم يحدث العام الماضي بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 وقال المغرب إن الوضع سيستمر على ما هو عليه في العام الجاري.

وقالت مونتيرو بحديث للصحفيين: “نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي.. وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق”.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية الأحد أن المملكة ستعاود فتح منافذها الجوية والبحرية أمام الركاب الحاصلين على لقاح أو من لديهم نتيجة اختبار سلبية، غير أن الرباط قررت إبقاء الروابط البحرية مع الموانئ الإسبانية مغلقة أمام حركة الركاب.

وسيتمكن المغاربة الذين يعيشون في أوروبا من الوصول عبر الموانئ الفرنسية والإيطالية بدلا من الإسبانية مثل العام الماضي.

وقالت إسبانيا إن المغرب تقاعس عن السيطرة على حدوده وترك آلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة التابع لها في شمال إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، انتقد المغرب إسبانيا لعلاجها زعيم جبهة البوليساريو الساعية لاستقلال الصحراء الغربية، التي يقع معظمها تحت سيطرة مغربية.

المصدر: رويترز

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