إسبانيا – أعلن المنتخب الإسباني اليوم الأربعاء، أن نتيجة مدافعه دييغو يورينتي، جاءت إيجابية بـ”كوفيد-19″، قبل خمسة أيام من بداية مشوار الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وهذه الإصابة هي الثانية بالفيروس في صفوف المنتخب الإسباني، بعد إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس، يوم الأحد الماضي.

وأكد الاتحاد الإسباني، مغادرة اللاعبين المصابين معسكر المنتخب الوطني، بينما تواصل باقي التشكيلة الاستعداد للبطولة القارية.

وتفتتح بطولة أمم أوروبا بعد غد الجمعة، بمباراة إيطاليا وتركيا، فيما تلعب إسبانيا مع السويد في افتتاح مشوارها ضمن منافسات المجموعة الخامسة، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: رويترز

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