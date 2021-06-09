بلغاريا – اختفت مقاتلة تابعة لسلاح الجو البلغاري من الرادارات خلال تنفيذها مهمة تدريبية فوق مياه البحر الأسود، حسبما نقل التلفزيون الوطني البلغاري عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة أنه فقد الاتصال مع طيار مقاتلة “ميغ-29” في الساعة 00:45 ليلة الثلاثاء الأربعاء.

وأضافت أنه “بدأت على الفور عملية بحث وإنقاذ، وتشارك في العملية التي لا تزال مستمرة، قوات ووسائل من البحرية وشرطة الحدود والقوات الجوية”.

وذكرت تقارير أن وزير الدفاع توجه إلى منطقة الحادث، فيما تم تعليق التدريبات التكتيكية الجارية هناك.

المصدر: وكالات

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