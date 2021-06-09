وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.59 دولارا للبرميل الساعة 0520 بتوقيت غرينتش وارتفعت في وقت سابق إلى 72.83 دولارا ، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019. وصعد برنت واحدا بالمئة يوم الثلاثاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 70.44 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها إلى 70.62 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018. وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 1.2٪ يوم الثلاثاء.

وقالت مارجريت يانغ ، الخبيرة الإستراتيجية في DailyFX ومقرها سنغافورة: “يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام ، حيث يستمر إطلاق اللقاح الناجح وموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا في دعم الطلب على الوقود”.

وقال محللو ANZ Research في مذكرة إن بيانات حركة المرور الأخيرة تشير إلى أن المسافرين يضربون الطرق مع تخفيف القيود ، مشيرين إلى بيانات TomTom التي أظهرت أن الازدحام المروري في 15 مدينة أوروبية بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، 1.49 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقعات سابقة عند 1.39 مليون برميل يوميا.

وفي إشارة إيجابية أخرى ، أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي ، تماشيًا مع توقعات المحللين ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال مصدران بالسوق نقلا عن البيانات إن معهد البترول الأمريكي أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وتم الحد من مكاسب الأسعار في الأسابيع الأخيرة حيث كان المستثمرون النفطيون يفترضون رفع العقوبات المفروضة على الصادرات الإيرانية وزيادة المعروض النفطي هذا العام مع تقدم محادثات إيران مع القوى الغربية بشأن اتفاق نووي.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال يوم الثلاثاء إنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي، فإن مئات العقوبات الأمريكية على طهران ستظل سارية.