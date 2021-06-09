فلسطين – رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن “الأشقاء في الدول العربية التي قمنا بزيارتها أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال، وحشد الدعم من أجل القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وفي كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، قال اشتيه: “أجرينا محادثات مثمرة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحكومة القطرية، واللقاءات التي جرت مع الأردن والكويت وعمان كانت في غاية الأهمية، وتلقينا دعما كبيرا لجهود الرئيس محمود عباس الرامية لحشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية التي عادت إلى صدارة المشهد الأممي”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعرب اشتيه عن أمله بأن “تتوج اللقاءات التي تجرى حاليا في القاهرة بين فصائل العمل الوطني بالنجاح، وذلك في مسعى لطي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان”.

كما كشف أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت حجر الأساس لنحو 350 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة بيت إيل، المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، إضافة الى الاستيلاء على نحو 600 دونم من أراضي قرى بيتا، وقبلان، ويتما خلال الشهر الماضي، لصالح التوسع الاستيطاني”.

وأشار إلى أن “المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على القرى والبلدات المستهدفة أراضيها بالمصادرة”.

المصدر: “معا”

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