الصين – أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن البرلمان الصيني أعرب اليوم الأربعاء، عن سخطه ومعارضته لمشروع قانون أمريكي يهدف إلى مواجهة التهديد التكنولوجي الصيني.

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بيان أن “مشروع القانون يظهر عقلية الحرب الباردة ويلطخ سياسات الصين الداخلية والخارجية ويتدخل في شؤونها الداخلية”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بأغلبية 68 صوتا مقابل 32 أمس الثلاثاء للموافقة على حزمة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس مع التكنولوجيا الصينية.

المصدر: رويترز

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