ليبيا – التقى وزير الداخلية العميد خالد التيجاني أمس الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس وزير الداخلية والأمن الوطني المالطي “بايرون كاميلليري”.

وفي مستهل هذا اللقاء تقدم “بايرون كاميلليري” بالتعزية للوزير وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، وذلك جراء العمل الإرهابي الذي حدث بمدينة سبها خلال اليومين الماضيين، والذي خلّف شهيدين وخمسة جرحى من رجال الشرطة.

كما أكد الوزير المالطي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة، وكذلك دعم وتدريب أمن السواحل الليبي والرفع من كفاءتهم في هذا المجال.

ومن جهته شدد وزير الداخلية على أن ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مشترك وكبير، وعلى الجميع تحمل أعباءه باعتبار ظاهرة الهجرة ليست مشكلة ليبية فقط، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل الحد منها والقضاء عليها.

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