العراق – أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأربعاء، تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لعملية “إرهابية” في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: “وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية إلى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، أكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة في وكر بقرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة الأنبار”.

وأضافت: “على إثر تلك المعلومة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبإسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن، وداهمت الوكر واستولت على العجلة المفخخة”.

وأشارت الاستخبارات العسكرية، إلى أن “مفارز هندسة الفرقة أخرجت العجلة وفجرتها تحت السيطرة”.

المصدر: RT

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