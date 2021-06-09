ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنه على حكومة الوحدة الوطنية التحرك، وأن يكون لها دور فاعل، وعلى البعثة الأممية دعم ومساعدة الحكومة لتطبيق خارطة الطريق.

الحصادي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد إلى عدم رغبتهم في الوصول إلى انتخابات هشة أو بها تزوير وغير ديمقراطية، داعيًا مجلسي النواب والدولة لعدم وضع أي عائق أمام الانتخابات القادمة تحت أي سبب وذريعة.

وتابع: “مؤتمر برلين 2 سيصب في خانة انتخابات 24 ديسمبر، وهذه البوصلة، وأتمنى من الملتقى أن يدعم الانتخابات من خلال تذليل الصعوبات أمام الانتخابات، ويساعد الحكومة والمجلس الرئاسي في تذليل الصعوبات للوصول لانتخابات حقيقية”.

وحث كل الليبيين على التمسك بالمسار الديمقراطي والمسار السلمي على السلطة، وألا يفرطوا في أهم حق وهو المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في البرلمان ورئاسة الدولة، مضيفًا: “نحن لن نفرط بالمسار الديمقراطي والمسار السلمي على السلطة ولن نكون أسرى للمخاوف والهواجس”.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ قيم لنا سير العملية السياسية حتى الآن، في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر؟

ج/ أولًا ندين العمل الإرهابي الذي وقع في سبها واستهدف نقطة تفتيش وراح ضحيتها أبناء وزارة الداخلية والشرطة ونترحم عليهم. ندعو الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة التابعة لها إلى أن تلاحق هذه الخلايا الإرهابية الإجرامية، ولا نسمح بعودة الإرهاب بأي حال من الأحوال، لا مكان للإرهاب في ليبيا.

الآن من المعروف بعد اتفاق جنيف وخارطة الطريق استطعنا أن نوجد في ليبيا سلطة تنفيذية متمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وخارطة الطريق واضحة جدًا، والهدف كما تنص عليه هو تعزيز الشرعية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية وهذا مهم جدًا، عانينا الفترات السابقة في ليبيا من حالة الانقسام والتشظي في المؤسسات في ليبيا على مستوى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وكذلك العسكرية والسيادية، وهذا لم يجعل في ليبيا حالة من الاستقرار، بل كانت هناك فرصة للفوضى وللإرهاب والجريمة والهجرة غير القانونية، لذلك ينبغي علينا الآن في ليبيا أن تكون البوصلة واضحة جدًا، وبوصلتنا هي انتخابات 24 ديسمبر، ويجب ألّا نضع أمامها أي مشكلة وعائق.

هناك تحديات وصعوبات لكن يجب أن نتكاتف جميعًا لتذليل كل الصعاب من أجل الوصول للهدف الأسمى، وهو تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة شفافة ونزيهة، ونترك للشعب الليبي أن يختار من يحكمه من خلال صناديق الاقتراع، ونعطيه حقه لاختيار نوابه ورئيسه بطريقة مباشرة.

س/ما المعوقات والعقبات التي تقف أمام السير قدمًا للموعد المحدد في 24 ديسمبر؟

ج/ هناك اأسباب موضوعية وأخرى واهية، الواهية عند بعض الساسة لا يريدون الذهاب لانتخابات ويضعون أسبابًا وعراقيل، وبالنسبة لي غير مقنعة، نحن لسنا أوصياء على الشعب الليبي، ومن حقه كما انتخب المؤتمر الوطني ومجلس النواب.

هناك من يريد أن يضع معوقات سياسية ومعوقات دستورية من خلال القاعدة الدستورية، نحتاج لقاعدة دستورية لنذهب من خلالها لقانون انتخابات ونجريها، هناك طيف من الشعب الليبي يريد الاستفتاء على الدستور وهي مشكلة أخرى، لكن ينبغي ألا نجعل هذه الإشكاليات عائقًا أمام الوصول لـ 24 ديسمبر، إذا تمكنا من الاستفتاء على الدستور هذا شيء طيب؛ لأنه وضعته هيئة منتخبة، ومن المعروف في كل العالم لا يوجد دستور متوافق عليه 100%،؜ ومن حق الشعب الليبي أن يقول حقه في الدستور ويستفتى عليه، إن لم نتمكن من الاستفتاء على الدستور ينبغي علينا أن نذهب للقاعدة الدستورية، هذه القاعدة التي من خلالها نذهب لانتخابات 24 ديسمبر دون عراقيل وتسويف ووضع تخوفات غير حقيقية أمام استحقاق 24 ديسمبر.

هناك إشكالية أخرى بالنسبة لي أعتبرها من أخطرها، وهو الوضع الأمني والعسكري، حتى تكون الانتخابات صحيحة وحرة ونزيهة لا بد أن نهيئ لها من الظروف الشيء الكامل وتتحرر إرادة المواطن الليبي، سواء في الترشح أو التصويت، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق يمنع المواطن الليبي من التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية، الآن لدينا مشكلة في فزان، لا بد لحكومة الوحدة الوطنية كما نصت على ذلك خارطة الطريق أن تبسط سيطرتها على كل التراب الليبي وتتحقق السيادة، وهذا شيء مهم جدًا، وكذلك خروج المرتزقة وفتح الطريق، الجانب الأمني والعسكري مهم جدًا ولا ينبغي أن تكون هناك مدينة أو قرية أو إقليم ليست تحت سيطرة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والقائد الأعلى للجيش، حتى يكون المواطن لديه الإرادة الحقيقية في التعبير عن رأيه.

هناك ملف آخر حدث فيه نوع من التلكؤ وهو المصالحة الوطنية، وهذا ملف مهم يسهم في انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وعودة كل المهجرين والنازحين لبيوتهم ليشاركوا في العملية الانتخابية، وعندما أتحدث عن المهجرين، أؤكد أنهم كل مهجري ليبيا، سواء مهجري النظام السابق أو من خرجوا بعد ثورة 17 فبراير أو من خرجوا بعد 2014، وسواء من برقة أو فزان، لا بد أن تحل كل هذه المشاكل ويعود كل مهجر ونازح لبيته ومدينته، حتى تكون انتخابات تعبر بشكل حقيقي عن أن هناك استقرار في ليبيا.

لا أريد أن اتجنى على حكومة الوحدة الوطنية، خارطة الطريق بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل المرحلة الأولى أهدافها الأول والأسمى تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس دستوري، النقطة الثانية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لتوفير الشروط الأزمة لإجراءات الانتخابات، وأدعوا عبد الحميد الدبيبة إلى أن يلتفت لهذه النقاط، لديه أهداف وأولويات ينبغي أن يركز عليها ولا يهتم بالشأن الخارجي والذهاب للخارج إلا ما تدعو إليه الضرورة السياسية.

أبرز النقاط هي بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي من المرتزقة والجنجويد وتوفير الأمن للمواطن وينتهي الصراع المسلح، توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي وتحسين الخدمات وتطوير عمل مؤسسات الدولة.

هناك مشاكل، ينبغي للحكومة من خلال وزاراتها أن تنتبه للموضوع، وأدعو وزير الصحة أن يهتم بقضية العلاج سواء في الداخل أو الخارج ويفتح مكاتب، جواز السفر يأتي مواطن من درنة وكل ليبيا لطرابلس لاستخراجه، هذا ليس معقولًا، هذا ملف خدماتي من أولويات الحكومة أن تهتم به وتقدم الخدمة للمواطن، نعم ربما الحكومة ستقول إنها لديها مشكلة في الميزانية ونحن نقدرها. مكافحة الفساد وإهدار المال العام وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها هذا ملف مهم جدًا.

المفوضية العليا للانتخابات قالت ستقيم مراكز انتخاب للمهجرين، هذا الموضوع خطوة إيجابية أن كل مواطن ليبي يدلي بصوته، لكنها خطوة مؤلمة أن المواطن من أجدابيا أو الكفرة أو البيضاء أو مرزق لا يتمكن من الإدلاء بصوته في مدينته ويدليه في طرابلس أو مصراتة والعكس. شيء مؤلم قلت حتى سجناء الرأي والسياسيين والسجناء غير المحكومين ينبغي أن يشاركوا في العملية الانتخابية ويدلوا بأصواتهم، أوجه كلمة لوزيرة العدل أن تراجع كل السجون، لا يوجد سجين خارج القانون، ولا أستثني أي سجن.

هناك أمور سهلة كبسط السيطرة، الآن ينبغي على الحكومة أن تتحرك ويكون لها دور فاعل، وعلى القائد الأعلى أن يتحرك ويكون له دور ويمارس عمله، هناك مسؤولية حتى دولية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والبعثة لا بد أن تدعم وتساعد حكومة الوحدة الوطنية على تطبيق خارطة الطريق وملتقى برلين، لا بد أن تكون على أجندته ودعم الحكومة لتطبيق خارطة الطريق للوصول للانتخابات، لا نريد أن نصل لانتخابات هشة أو بها تزوير وغير ديمقراطية.

س/ الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب، هل ترى أنها سوف تضع العملية السياسية على المحك؟

ج/ هذه الخلافات الجديدة القديمة بدأت مع اتفاق الصخيرات وللآسف مجلس النواب في بدايته لم يكن ملتزمًا ولم يطبق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالشكل الصحيح. لهذا ينبغي على المجلسين ألا يضعا أي عائق أمام الانتخابات القادمة تحت أي سبب وذريعة، وخاصة في القاعدة الدستورية، ما يهمني الآن هي القاعدة الدستورية.

قضية المناصب السيادية ينبغي على المجلسين أن يعالجا من فترة المناصب السيادية ومعالجة مشكلة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، الآن البعض يحاول أن يضع العراقيل أمام 24 ديسمبر. الشعب الليبي فطن ومدرك وواعٍ ولديه من الخبرة والتجربة السياسية ما يؤهله أن يذهب لانتخابات ويقرر مصيره دون وصاية من أي جسم.

قضية المناصب السيادية في رأيي ليست أولوية، من يمسك المناصب السيادية الآن إن كانوا سيئين نتحملهم 6 أشهر، وإن كانوا جيدين يكملوا الـ 6 أشهر، نذهب لانتخابات وبرلمان مستقر غير متشظٍ وغير منقسم ويفكر بطريقة هادئة يستطيع أن يختار المناصب السيادية بعد 6 أشهر، ربما نعالج بشكل سريع بعض الانقسامات خاصة في الرقابة الإدارية، هناك دفعة أخرى من العملة المطبوعة في روسيا إن صحت هذه المعلومة حقيقة ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تتخذ الإجراءات من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة ومخاطبة روسيا لإيقاف إعادة طباعة العملة التي أضرت بالاقتصاد والدينار الليبي.

س/ ما الأجدر والأنسب في ظل الوقت المحدد؟ الاستفتاء على الدستور أم الذهاب للقاعدة الدستورية؟

ج/ الأنسب هو الذي يوصلنا لانتخابات 24 ديسمبر، إذا تمكنا من الاستفتاء على الدستور وتمكنت المفوضية العليا للانتخابات من أن تستفتي على الدستور، وربما القانون جاهز لدى المفوضية، نذهب للاستفتاء على الدستور، وإن كانت هناك تحفظات على هذا الدستور، إذا حدث عدم مقدرة على الاستفتاء فلا بد أن نذهب للقاعدة الدستورية عاجلًا غير آجل لنصل لـ 24 ديسمبر.

س/ هل يمكن وضع الضمانات للقاعدة الدستورية؟

ج/ أي عمل من صنع البشر يعتليه القصور ولا يوجد اتفاق وإجماع عليه، اللجنة القانونية في ملتقى الحوار الليبي وضعت مسودة للقاعدة الدستورية يمكن مناقشتها وتعديلها بالإضافة والحذف، لتكون هي القاعدة الدستورية، لكن لا نعطي فرصة للمماطلة من المجلسين على القاعدة الدستورية، أرى لو أن المجلسين لم يقوما بإصدار قاعدة دستورية ينبغي عدى ملتقى الحوار أن يصدر القاعدة الدستورية ونذهب لانتخابات مقبلة برلمانية ورئاسية، وأنا مع الانتخابات الرئاسية المباشرة أن يختار الليبيون رئيس الدولة بطريقة مباشرة، أنا ضد انتخاب رئيس الدولة بطريقة غير مباشرة، لا أعتقد أن البرلمان بأعضائه الـ 209 سيكون أعقل وأحكم من الشعب الليبي، ربما 200 نائب سيتعرضون للمحاصصة ولضغوط، لكن الشعب الليبي لن يتعرض للمساومة ولا للضغط.

مؤتمر برلين 2 سيصب في خانة انتخابات 24 ديسمبر، وهذه البوصلة، وأتمنى من الملتقى أن يدعم الانتخابات من خلال تذليل الصعوبات أمام الانتخابات ويساعد الحكومة والمجلس الرئاسي في تذليل الصعوبات للوصول لانتخابات حقيقية، نتمنى من ملتقى برلين أن يكونوا واضحين من قضية المؤسسة العسكرية والانقسام العسكري، ينبغي على المشاركين إن أرادوا الوصول لانتخابات حقيقية أن يعلنوا في برلين عن موقفهم من تمرد حفتر على السلطة التنفيذية الجديدة، ما زال حفتر متمترسًا في الرجمة ويعتقد أنه قائد عام، وما زال يريد أن يفرض رأيه على جزء من ليبيا، ولا بد ملتقى برلين أن يكون واضحًا في هذا المسار، والقائد الأعلى هو المجلس الرئاسي، وأن وزارة الدفاع متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية.

مجلس النواب والدولة والرئاسي لا بد أن تنتهي بطريقة ديموقراطية، لكن لا بد أن ينتهي مجلس الرجمة، لا نذهب لعملية ديموقراطية ننهي بها هذه الأجسام ونبقي على جسم عسكري متمرد لا يريد أن يخضع لأي سلطة مدنية، هذا تحدٍ أمام المجتمعين في برلين فلا بد أن يفتح الملف بكل وضوح.

الملف الآخر هو ملف المرتزقة، خاصة أن الاجتماع ترعاه المانيا وأوروبا لا بد أن يكون واضحًا، خاصة الفاقنر الآن هم يسيطرون على جزء من ليبيا في سرت والجفرة وبعض الحقول النفطية، ويقال الآن موجودون في قاعدة الخادم في برقة، ولا بد لملتقى برلين ومن يحضره من الليبيين أن يرفعوا صوتهم على المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا وإخراجهم منها.

س/ المشري دعا لتوحيد المؤسسة العسكرية، كيف تقرأ ما أتى به المشري أن توحيد المؤسسة العسكرية ربما سيحل مشاكل عدة؟

ج/ ينبغي ألا نضع أي عائق أمام 24 ديسمبر، المؤسسة العسكرية غير موحدة أو مناصب سيادية نحتاج اختيارها، هذه عوائق يجب ألا نلتفت لها مع الهدف الأسمى هي انتخابات 24 ديسمبر، أقول ليس توحيد المؤسسة العسكرية فقط بل إنهاء التمرد في ليبيا، وأن يمارس القائد الأعلى المتمثل في المجلس الرئاسي دوره، ويمارس رئيس الأركان دوره ،ووزير الدفاع دوره، وننهي المشهد وننزل الستار على مرحلة فيها تشظٍ واحتراب واقتتال بين الليبيين لنذهب لمرحلة أكثر استقرارًا.

ينبغي الآن دعم لجنة 5+5 والمجلس الرئاسي يقوم بدوره كقائد أعلى، وأتمنى من ملتقى برلين أن يكون على أجندته إنهاء التمرد العسكري والمساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية.

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