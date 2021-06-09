ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي أن اللجنة أحالت القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للفصل فيها، وإن فشلا فسيفصل فيها الملتقى في جلسته المباشرة القادمة.

الشركسي وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء قال: ثمّة قضايا عدة اختلفنا حولها، وأهمها انتخاب الرئيس، وفي تقديري الفصل فيها سهل.

وأشار إلى أن الفشل في الوصول إلى اتفاق في الغردقة بسبب عدم اعتماد مخرجاتها من مجلس النواب ليومنا هذا، تسبّب في تصدي ملتقى الحوار لهذه العرقلة.

الشركسي نوه إلى أن خارطة الطريق نصّت على قيام مجلسي الدولة والنواب بإنتاج القاعدة الدستورية، وفي حالة فشلهما مجددًا في اعتماد القاعدة، سيضمّن منتدى الحوار الملاحظات، ويمرّر القاعدة لمفوضية الانتخابات.

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