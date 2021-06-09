ليبيا – التقى المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الثلاثاء محامي عام محكمة استئناف البيضاء، ومحامي عام محكمة استئناف طبرق، ورؤساء ومديري وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية بذات دائرتي الاختصاص.

الصور أشار بحسب مكتب إعلام النائب العام إلى دور النيابة العامة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون، والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة، واحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات.

وعرج الصور على أهمية مشاركة جميع أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوقات ووضع الحلول وصنع القرار الذي يسهم في بناء الدولة التي يتطلع لها أبناء المجتمع.

وخلال اللقاء تكشفت جملة من المصاعب التي تحد من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، ومنها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة، وضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والأحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل.

وانتهى النائب العام إلى تثمين مجهود أعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة العمل واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمل النيابات الجزئية بتوفير الخدمة الإلكترونية، والحد من الصعوبات القائمة، سواء فيما يتعلق بالإمكانيات المادية أو العوائق التي تحد من فاعلية الملاحقة.