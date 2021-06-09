 الكبير يبحث مع مديري المشاريع بالمركزي سبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – عقد محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير اجتماعًا مع مديري المشاريع التي أطلقها المصرف.

جانب من اجتماع الكبير مع مديري المشاريع بالمصرف المركزي

وأوضح بيان صحفي صادر عن المصرف طالعته صحيفة المرصد أن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع المعنية بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة، وبناء القدرات والتأجير التمويلي.

ووفقًا للبيان، تم التباحث بشأن متابعة إنجاز المشاريع السابقة، وعلى رأسها مشروع السيولة التي ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

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